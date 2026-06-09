Туск відреагував на зустріч Зеленського з лідерами E3: Польща не визнаватиме рішень про майбутнє України, ухвалених без її участі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава не вважатиме для себе обов’язковими жодні рішення щодо майбутнього України, якщо їх ухвалили без участі Польщі.

Таку заяву Туск зробив після зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідерами країн формату E3 у Лондоні — прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президентом Франції Емманюелем Макроном 7 червня.

За словами Туска, він обговорив підсумки лондонської зустрічі з Мерцом і наголосив, що Польща є «абсолютно необхідною ланкою» для серйозних розмов про майбутнє України та регіону.

«Я сказав, що з точки зору Польщі жодні домовленості, в яких Польща не бере участі, не будуть нами поважатися, тобто не будуть для нас обов’язковими», — наголосив Туск.

Польський прем’єр також повідомив, що провів розмову з головою уряду Італії Джорджею Мелоні, яка загалом «не в захваті» від існуванням формату E3. У зв’язку з цим Туск оголосив, що найближчими днями відбудеться зустріч у форматі «п’ятірки» — до лідерів Британії, Франції та Німеччини доєднаються представники Польщі та Італії.

«Проблема полягає в тому, що коли є «трійка», то ми злі, й італійці злі. Коли є «пʼятірка», то іспанці кажуть: “Зачекайте, ми теж велика європейська країна”. Коли ми збираємося як «27», тобто в цьому звичайному форматі Європейського Союзу, то, звісно, дуже важко досягти якогось швидкого рішення, бо там потрібна одностайність», — пояснив Туск.

Водночас він закликав обережно ставитися до ідей швидкого діалогу з Путіним щодо війни в Україні та наголосив, що попри проблеми, які виникають, «щодо війни з Росією ми всі на одному боці».

«Має бути цілком зрозуміло, що ніхто в Європі не буде виступати арбітром між Росією та Україною. У цій війні ми на боці України. Україна не може програти цю війну, а Росія не може її виграти», — підкреслив польський премʼєр.