Лідери Британії, України, Франції та Німеччини погодили головні умови миру між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський, премʼєр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі в Лондоні погодили головні умови миру між Україною та РФ.

Про це йдеться у спільній заяві на сайті британського уряду.

Зокрема, серед умов — негайне та повне припинення вогню. Відправною точкою переговорів назвали поточну лінію фронту. Також лідери заявили, що міжнародно визнані кордони не можуть змінюватися силою, а Україна має право самостійно обирати безпекові союзи.

Крім того, партнери підтвердили, що Україні треба надати надійні юридичні гарантії безпеки після кінця війни, зокрема, розгорнути багатонаціональні військові сили.

На думку Зеленського, Макрона, Мерца та Стармера, заморожені російські активи повинні зберігатися до кінця війни та поки Росія не відшкодує збитки, яких завдала Україні.

Крім того, лідери домовилися, що майбутні рішення у будь-якій мирній угоді, повʼязані з ЄС та НАТО, мають ухвалювати тільки за згодою країн-членів Євросоюзу та Альянсу.

Політики також обговорили, як використати майбутній саміт G7 в Евіані, наступну зустріч «Коаліції охочих» і саміт НАТО в Анкарі для подальшої підтримки України на основі її пріоритетних потреб.