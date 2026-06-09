Україна підписала Drone Deal з Латвією і декларацію про оборонну співпрацю з Естонією

Президент Володимир Зеленський 9 червня перебуває з візитом в столиці Естонії, де відбувся саміт «Україна — країни Північної Європи та Балтії». З Латвією та Естонією він підписав дві важливі угоди.

З новим прем’єром Латвії Андрісом Кулбергсом Зеленський підписав Drone Deal. Ця угода передбачає спільну розробку і виробництво дронів, ракет, систем радіоелектронної боротьби та інших оборонних технологій.

Це вже шоста угода в такому форматі, яку Україна укладає з партнерами. Раніше це зробили із Саудівською Аравією, ОАЕ, Катаром і Литвою, а в квітні почали роботу над Drone Deal з Нідерландами.

Офіс президента

З прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом президент України цього ж дня підписав Спільну декларацію про посилення співпраці у сфері безпеки та оборони. Ідеться про обмін досвідом, співпрацю в оборонній промисловості та ППО, зокрема спільний розвиток протиракетної оборони в Європі.

Офіс президента

Країни продовжують роботу над угодою Drone Deal — її проєкт уже розглядає естонська сторона.

Також на зустрічі президент Зеленський нагородив прем’єра Естонії орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня — це одна з найвищих державних нагород України. Президент подякував Естонії за внески в програму PURL і зазначив, що Україна розраховує на подальшу підтримку.