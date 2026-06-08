Приватні групи ППО в Україні збили вже понад 20 російських дронів

До експериментального проєкту Міністерства оборони, який залучає бізнес до системи ППО, долучилися вже 30 компаній. Вони збили понад 20 російських безпілотників.

Про це повідомляє Міноборони.

Йдеться про російські ударні «Шахеди» і розвідувальні дрони Zala. А одна з груп збила реактивну версію Shahed.

Загалом від початку дії експериментального проєкту до Міноборони звернулися із заявками на створення власних груп ППО 43 підприємства різних форм власності з різних галузей та областей України.

Серед заявників, що вже отримали статус уповноважених на здійснення заходів ППО, близько половини — оператори та підприємства критичної інфраструктури, а інша частина — підприємства приватного сектора.