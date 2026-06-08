Україна отримала сьомий транш на €2,8 млрд за програмою Ukraine Facility

Україна 8 червня отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу загальним обсягом €2,8 мільярда в межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

З урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло €2,6 мільярда. Кошти спрямують на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб.

Водночас загальний обсяг фінансування за програмою Ukraine Facility вже перевищив €29,4 мільярда.

Фінансова підтримка в межах Ukraine Facility прив’язана до «Плану для України» — програми реформ, відновлення та модернізації країни на шляху до вступу в ЄС. За словами Свириденко, наразі Україна виконала 11 індикаторів Плану, що охоплюють реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права.

Крім того, Україна достроково виконала низку умов для наступних етапів фінансування і вперше отримає додаткову компенсацію за випереджальне виконання зобов’язань з реформ.

Премʼєрка додала, що станом на кінець травня цього року Україна виконала 86 заходів Плану, ще 65 перебувають на різних етапах реалізації.