У Косові розпочалися дострокові парламентські вибори — треті за півтора року

У частково визнаному Косові 7 червня стартували дострокові парламентські вибори. Це вже третє голосування до парламенту менш ніж за півтора року на тлі політичної кризи в країні.

Про це повідомляє тамтешній новинний портал KOHA.

По всій країні відкрили 2 550 виборчих дільниць. Право голосу мають понад два мільйони громадян. Станом на 09:00 за місцевим часом явка становила майже 3%, що більше, ніж на попередніх виборах у грудні 2025 року.

Кандидат на посаду прем’єр-міністра від Демократичної партії Косова Бедрі Хамза закликав громадян прийти на дільниці та наголосив, що нинішні вибори визначать курс країни на наступні чотири роки.

У 2025 році партія чинного прем’єра Косова Альбіна Курті — Vetëvendosje — перемогла на виборах, однак не змогла сформувати стабільну парламентську більшість.

Після другої перемоги партії Курті на наступних виборах опозиція почала бойкотувати голосування щодо обрання президента. У квітні цього року його так і не змогли обрати, тому парламент розпустили та оголосили чергові вибори.

Результати голосування мають визначити, чи вдасться країні подолати тривалий політичний глухий кут і сформувати дієздатну владу. Голосування завершиться о 19.00 за місцевим часом (20:00 за київським часом).