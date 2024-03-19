Косово передасть Україні мінометні снаряди, бронетехніку й вантажівки

Частково визнана Республіка Косово передасть новий пакет допомоги України — у ньому, зокрема, будуть мінометні снаряди.

Про це заявив міністр оборони Косово Еюп Мачедонсі на 20-й зустрічі у форматі «Рамштайн».

За словами Мачедонсі, перший пакет із вантажівками та бронетехнікою відправлять в Україну вже наступного тижня. Він також наголосив, що Косово продовжить підтримувати Україну у війні проти росії.

Це перша військова допомога Україні, яку відправляє Косово.