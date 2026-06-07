Росіяни вдарили по зупинці транспорту в Запорізькій області, троє людей загинули

Армія Росії вдень 7 червня вдарила по зупинці транспорту в селищі Балабине Запорізької області, є загиблі.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

У момент атаки на зупинці були люди. Щонайменше троє з них загинули, ще троє постраждали.

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Крім того, через атаку по обʼєкту інфраструктури в області отримав поранення 59-річний чоловік.

Як ще Росія атакувала Україну сьогодні

У Київській області російський дрон вночі атакував будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, яке розташоване за 15 км від ЧАЕС.

Безпілотник поцілив по майданчику сховища та частково зруйнував будівлю приймання контейнерів (відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося). Сталася пожежа, її вже ліквідували. Радіаційний стан на майданчику залишається в нормі. Постраждалих серед персоналу також немає.

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У Запоріжжі росіяни вбили водія маршрутки, коли той був на кінцевій зупинці. Також під атакою був житловий сектор, залізниця та обʼєкти інфраструктури. Ще щонайменше одна людина постраждала.

В Одесі також є потерпілий через нічний обстріл. У Чорноморську атака пошкодила житлові будинки, газову трубу, а також будівлю на території Спасо-Преображенського храму.

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Вночі під атакою був і Глухів на Сумщині — там є потерпілий. А вранці росіяни вдарили по житловому сектору в місті Суми.