Politico: НАТО обговорює новий пакет військової підтримки України на €70 млрд. Його можуть оголосити на саміті в липні

Країни-члени НАТО обговорюють можливість надати Україні нову військову допомогу на €70 мільярдів. Рішення можуть оголосити під час саміту Альянсу в Анкарі 7—8 липня.

Про це пише Politico з посиланням на дипломатів НАТО.

За їхніми словами, ідею виділити €70 мільярдів допомоги Україні у травні висунула Німеччина. Це має бути альтернатива пропозиції генерального секретаря НАТО Марка Рютте виділяти Україні по 0,25% ВВП від кожного союзника, яку, як писали медіа, відкинули найбільші країни-члени Альянсу — Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада.

Водночас ці €70 мільярдів не повністю будуть новими коштами. За попереднім планом, з них €30 мільярдів мають надійти з уже погодженої дворічної позики Європейського Союзу на €90 мільярдів для України, а ще €40 мільярдів — з двосторонніх зобов’язань окремих держав.

Оскільки багато членів НАТО також є членами ЄС, «було б несправедливо, якби їх закликали до участі в обороні двічі», кажуть дипломати Альянсу. Інші співрозмовники Politico побоюються, що країни розраховуватимуть на кошти ЄС і відчуватимуть меншу потребу надавати допомогу самостійно.

Переговори про новий пакет перебувають на початковій стадії. Очікується, що важливі рішення можуть бути ухвалені на зустрічі міністрів оборони НАТО наприкінці червня.

Уже відомо, що питання підтримки України стане одним із ключових на липневому саміті НАТО. Посол України при НАТО Альона Гетьманчук заявила, що будь-які нові зобов’язання мають бути зосереджені на пріоритетах Києва — посиленні протиповітряної оборони, інвестиціях у виробництво дронів і ракет і постачанні далекобійних боєприпасів.