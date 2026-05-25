The Telegraph: Пʼять країн НАТО не погодили план обов’язкової допомоги Україні, який пропонував Рютте

Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада виступили проти ідеї генерального секретаря НАТО Марка Рютте виділяти 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні

Про це пише The Telegraph.

Рютте розраховував затвердити свою ідею на річному саміті НАТО в Анкарі. Однак через відсутність одностайної підтримки пропозицію вирішили не просувати далі.

За словами джерел видання, щонайменше сім країн-членів НАТО підтримували ідею. Це, зокрема, держави, які вже зараз витрачають понад 0,25% свого ВВП на підтримку України, — Нідерланди, Польща та країни Північної і Балтійської Європи.

Водночас для ухвалення рішень у НАТО потрібна підтримка всіх держав-членів. Саме тому опір з боку кількох великих країн (Британії, Франції, Іспанії, Італії та Канади) фактично заблокував ініціативу.

The Telegraph пише, що ця новина стане подвійним ударом по довірі до Великої Британії як одного з найвірніших союзників України. До того ж британський уряд вже зазнав жорсткої критики після помʼякшення санкцій проти експорту російської нафти та газу.

Попри це Лондон залишається одним із найбільших донорів військової допомоги Україні після США та Німеччини. Прем’єр Кір Стармер раніше пообіцяв щорічно виділяти Києву щонайменше £3 млрд.

Сам Марк Рютте неодноразово заявляв, що допомога Україні всередині НАТО розподіляється нерівномірно, а частина союзників «робить недостатньо» для підтримки Києва.