Politico: Генсек Рютте запропонував країнам НАТО виділяти на допомогу Україні 0,25% ВВП

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував країнам Альянсу виділяти на допомогу Україні 0,25% від свого ВВП.

Про це пише Politico з посиланням на джерела в НАТО.

За даними джерел, Рютте порушив це питання на закритій зустрічі послів НАТО наприкінці квітня. Її скликали, щоб підготуватись до наступного саміту НАТО, який відбудеться 7—8 липня в Туреччині. На цій зустрічі обговорилий інші ідеї, які стосуються України.

Також джерела стверджують, що пропозиція генсека не сподобалась двом країнам — Франції та Великій Британії. Окрім того, деякі держави хочуть, щоб у майбутніх пропозиціях вже були враховані їхні внески у єврокредит на €90 мільярдів для України.