Путін заявив, що Росія захопила в Україні територію, вчетверо більшу за її площу

Путін під час зустрічі з керівниками міжнародних інформаційних агентств заявив, що РФ буцімто взяла під контроль 2 мільйони 440 тисяч км² української території.
Про це пишуть російські медіа.
Цифра, яку назвав Путін, більш ніж у чотири рази перевищує площу України в міжнародно визнаних кордонах — приблизно 603,6 тисячі км².
Згодом на сайті Кремля виправили стенограму виступу — із цитати прибрали слово «тисяч», залишивши цифру 2 440 км².
Крім того, під час зустрічі Путін стверджував, що РФ буцімто повністю контролює Луганщину та 80% Запорізької області, а також щодня просувається на фронті.
- Аналітики проєкту DeepState у перший день червня заявили, що в травні російські війська просунулися лише на 14 км² української території. Це найнижчий показник із жовтня 2023 року.