У травні росіяни просунулися лише на 14 км² української території. Це найменше з жовтня 2023 року

У травні російські війська просунулися лише на 14 км² української території. Це найнижчий показник з жовтня 2023 року.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Аналітики пояснюють низькі темпи просування тим, що у росіян погіршилася тактика — штурми часто проводять невеликими групами або навіть поодинокі військові, через що атаки часто закінчуються безрезультатно.

Водночас російські війська збільшили інтенсивність атак. У травні аналітики зафіксували понад сім тисяч штурмових дій — це приблизно на 37,5% більше, ніж раніше.

Також зберігається тенденція до проникнення невеликих російських груп у тилові райони, однак українські військові стали швидше реагувати на російські спроби. Це ускладнює можливість росіян закріпитися на нових позиціях.

Крім того, аналітики розповіли про складну ситуацію на Костянтинівському напрямку та заявили, що ситуація для міста «не найкраща».