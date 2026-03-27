Сирський: З початку контрнаступу на півдні українські війська звільнили майже 470 км² території

З початку наступальної операції на Олександрівському напрямку наприкінці січня українські військові звільнили від росіян вже 470 км² території та ліквідували понад 11 тисяч російських військових.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після робочої поїздки до Південної операційної зони.

Там він провів нараду з командуванням наступального угруповання, командирами штурмових і десантно-штурмових частин, заслухав доповіді про виконання бойових завдань особовим складом та скоординував дії частин у смугах відповідальності.

«Поки російські окупанти вкотре свідомо цілять по цивільній інфраструктурі та мирному населенню, Сили оборони України системно нищать ворога на полі бою. [...] Продовжуємо невпинно звільняти українську землю від окупантів завдяки мужності та нестандартним діям наших воїнів», — додав Сирський.