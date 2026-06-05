У ВМС підтвердили, що морський безпілотник, який вибухнув у порту Румунії, є українським

Військово-морські сили ЗСУ підтвердили, що 5 червня біля берегів Румунії опинився та здетонував український безпілотний катер.

Про це йдеться в дописі ВМС.

Там пояснили, що інцидент трапився під час виконання завдання в Чорноморській операційній зоні. Один з морських безекіпажних катерів ВМС ЗСУ під впливом російських засобів радіоелектронної боротьби втратив керування та опинився біля берегів Румунії.

У ВМС зазначили, що надали Румунії необхідну інформацію, щоб уникнути загрози для цивільних.