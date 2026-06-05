У порту в Румунії вибухнув морський дрон. Міноборони вважає, що він український

У румунському порту Констанца вранці 5 червня стався вибух. Імовірно, вибухнув морський дрон українського походження.

Про це повідомляє видання Digi24.

Безпілотник помітили близько пʼятої ранку в районі причалів, де розташована штаб-квартира Румунського агентства з порятунку людського життя на морі (ARSVOM).

Міністерство оборони Румунії вважає, що це був дрон «такого типу, що використовувався на війні в Україні». Він вибухнув сам.

У порту оголосили евакуацію, а влада активувала «червоний план реагування». Про інцидент уже повідомили президента Нікушора Дана, який саме перебував у літаку дорогою до Чорногорії на саміт ЄС — Західні Балкани.

Попередньо, жертв внаслідок вибуху немає. Триває розслідування. Наразі невідомо, як безпілотник опинився в румунському порту. Україна офіційно це не коментувала.