Посадовцям Ужгородського РТЦК оголосили підозри у незаконному утриманні 21 чоловіка та катуваннях

Посадовцям Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки оголосили підозри у незаконному утриманні 21 чоловіка.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, чоловіків утримували у приміщенні РТЦК з лютого по квітень, хоча їх мали б зняти з призову. Громадян утримували від 1 до 48 днів.

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Також слідчі зафіксували, що інструктор ТЦК бив одного з чоловіків. Потім його прикували кайданками до драбини та залишили так до ранку наступного дня.

Керівнику районного ТЦК та начальнику підрозділу військового обліку повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень та незаконному позбавленні волі. Інструктора підозрюють у катуваннях.