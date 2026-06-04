Посадовцям Ужгородського РТЦК оголосили підозри у незаконному утриманні 21 чоловіка та катуваннях

Посадовцям Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки оголосили підозри у незаконному утриманні 21 чоловіка.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За даними слідства, чоловіків утримували у приміщенні РТЦК з лютого по квітень, хоча їх мали б зняти з призову. Громадян утримували від 1 до 48 днів.
Також слідчі зафіксували, що інструктор ТЦК бив одного з чоловіків. Потім його прикували кайданками до драбини та залишили так до ранку наступного дня.
Керівнику районного ТЦК та начальнику підрозділу військового обліку повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень та незаконному позбавленні волі. Інструктора підозрюють у катуваннях.
- Ще 4 квітня омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що працівники Ужгородського РТЦК утримували чоловіків в умовах антисанітарії та ігнорували їхні хвороби.
- Вже 25 квітня суд визнав, що керівник Ужгородського РТЦК перешкоджав перевірці. 29 квітня на засіданні Ради стало відомо, що його переведуть до бойової частини.