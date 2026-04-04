Під час перевірки Ужгородського РТЦК виявили антисанітарію, незаконне утримання та ігнорування хвороб

В Ужгородському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки зафіксували незаконне утримання людей, антисанітарні умови та ігнорування стану здоров’я.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Під час перевірки представник Лубінця виявив, що людей утримували без юридичних підстав від 21 до 50 днів. У деяких вилучали документи й телефони, обмежуючи доступ до правової допомоги.

На 40—60 людей, які перебували там, було лише кілька кружок і тарілок, люди були змушені їсти по черзі з одного посуду. Також зафіксували антисанітарію — один душ і туалет на десятки людей, відсутність постільної білизни.

Окремо повідомляють про проблеми з медичною допомогою. Один з чоловіків із високим тиском кілька днів просив про допомогу — швидку викликали лише після втручання представника омбудсмана. Потерпілого госпіталізували у важкому стані.

Також Лубінець опублікував відео, на якому ветеран, який демонструє посвідчення УБД, однак навіть після цього його не звільнили. У людей без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляючи їх права на захист.

За підсумками перевірки фахівці подали заяву про можливі кримінальні правопорушення, зокрема про незаконне позбавлення волі та перевищення повноважень.