У Львові відправили під варту митника, який вбив працівника ТЦК під час перевірки документів

Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило підозру інспектору митниці, який вдарив ножем працівника ТЦК. Його вже відправили під варту.

Про це повідомили пресслужба ДБР і «Суспільне».

Інцидент відбувся на початку місяця, коли працівники ТЦК і поліцейські перевіряли військово-облікові документи. На вулиці Патона біля магазину ритуальних послуг військові ТЦК і поліцейські зупинили чоловіка. Його брат, працівник митниці, вийшов із приміщення магазину і втрутився.

Між учасниками інциденту спалахнув скандал, який переріс у штовханину. Працівник митниці дістав ніж і кілька разів вдарив працівника ТЦК у шию. Постраждалий помер у кареті швидкої допомоги.

Нападника затримали, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Сьогодні суд відправив його під варту на 60 днів без права застави.

