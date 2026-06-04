Ізраїль і Ліван домовились припинити вогонь

Ізраїль і Ліван після четвертої тристоронньої зустрічі разом зі США домовились припинити вогонь.

Про це повідомив Держдеп США.

Ця угода залежить від повного припинення вогню з боку «Хезболли» та виведення військ з півдня Лівану.

«Сторони за сприяння Сполучених Штатів домовились оперативно приступити до створення пілотних зон, у яких Ліванські збройні сили візьмуть на себе виключний контроль над територією, виключивши звідти всіх недержавних суб’єктів», — написали в заяві.

Обидві сторони домовились відновити переговори після 22 червня.