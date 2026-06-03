Переговори з Путіним, PURL та виробництво зброї. Зеленський та Рютте провели пресконференцію — що сказали

Президент Володимир Зеленський та генсек НАТО Марк Рютте провели пресконференцію, під час якої обговорили переговори з Путіним, PURL та виробництво зброї.

Про це стало відомо з трансляції «Суспільного».

Під час пресконференції Зеленський заявив, що готовий просто зараз почати прямі перемовини з Путіним для завершення війни, щоб не чекати, поки США закінчать усі конфлікти у світі.

«На жаль, ми сьогодні не у фокусі. Іран — це питання номер один для США, а вже потім Україна. На жаль, ми знаходимось у черзі цих воєн», — підкреслив президент.

За словами Зеленського, вже шість країн підтвердили, що зроблять внески до програми PURL. Також президент заявив, що Україна спрямовує $45—50 млрд на рік на виробництво різних видів зброї.

Крім того, президент розповів, що Україна готує експертів для відряджень до Естонії, Литви, Латвії та Румунії, які допоможуть військовим цих країн збивати російські дрони.

Ракети PAC-2 та PAC-3 для систем ППО Patriot продовжують постачати зі США до України кожного дня і кожного тижня, заявив генсек Марк Рютте.

Водночас Зеленський заявив, що нові системи протиповітряної оборони Patriot та ракети до них Україна може отримати від США лише до 2030 року через великий попит на це озброєння.

Він розповів, що Україна почала шукати альтернативні варіанти. Зокрема, Київ веде переговори з іншими державами, щоб вони передали свої місця у черзі на постачання Patriot.