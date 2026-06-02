У Дніпрі затримали корегувальника російської атаки по місту в ніч на 2 червня, від якої загинули 15 людей

Служба безпеки України затримала корегувальника атаки Росії по Дніпру в ніч на 2 червня, внаслідок якої загинули 15 людей, зокрема троє дітей.

Про це повідомила СБУ.

Затриманим виявився колишній військовий з Криничанського району Дніпропетровщини, який мав російський паспорт. За даними слідства, його завербували спецслужби РФ через телеграм-канали.

За завданням росіян чоловік відстежував маршрути та час вильотів української бойової авіації. Таким чином він допомагав ворогу знайти слабкі місця в системі ППО та місця базування літаків і гелікоптерів ЗСУ.

Для збору даних чоловік під час повітряної тривоги на власному авто об’їжджав місцевість і фіксував координати й часові інтервали вильотів літаків та гелікоптерів Сил оборони.

Під час обшуку в затриманого вилучили російський паспорт і телефон з доказами співпраці з РФ. Чоловіку оголосили підозру в держзраді, його взяли під варту без права внесення застави. Затриманому загрожує довічне ув’язнення.