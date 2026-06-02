Politico: ЄС хоче до кінця наступного тижня узгодити нові санкції проти Росії

ЄС намагається до кінця наступного тижня погодити 21-й пакет санкцій. Нові обмеження можуть зачепити російські нафтові доходи, банки та тіньовий флот.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Серед пропозицій:

зафіксувати цінову стелю на російську нафту, щоб Москва не заробила більше на можливому зростанні цін;

ввести нові санкції проти «Лукойлу» і «Роснафти»;

розширити обмеження проти суден тіньового флоту та компаній, які їх обслуговують.

Також у ЄС обговорюють можливість внести до санкційного списку главу Російської православної церкви патріарха Кирила. Раніше це блокувала Угорщина.

Як зазначає медіа, Брюссель робить ставку на посилення тиску на Росію, а не на переговори. Це відбувається, попри заклики деяких лідерів призначити спеціального представника для мирних перемовин.

У ЄС вважають, що після літа Україна може опинитися в сильнішій позиції. Один з чиновників зазначив, що призначення спецпредставника зараз може послабити тиск на Москву саме в той момент, коли Україна починає перехоплювати ініціативу у війні.