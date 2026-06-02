Politico: ЄС хоче до кінця наступного тижня узгодити нові санкції проти Росії

ЄС намагається до кінця наступного тижня погодити 21-й пакет санкцій. Нові обмеження можуть зачепити російські нафтові доходи, банки та тіньовий флот.
Про це пише Politico з посиланням на джерела.
Серед пропозицій:
- зафіксувати цінову стелю на російську нафту, щоб Москва не заробила більше на можливому зростанні цін;
- ввести нові санкції проти «Лукойлу» і «Роснафти»;
- розширити обмеження проти суден тіньового флоту та компаній, які їх обслуговують.
Також у ЄС обговорюють можливість внести до санкційного списку главу Російської православної церкви патріарха Кирила. Раніше це блокувала Угорщина.
Як зазначає медіа, Брюссель робить ставку на посилення тиску на Росію, а не на переговори. Це відбувається, попри заклики деяких лідерів призначити спеціального представника для мирних перемовин.
У ЄС вважають, що після літа Україна може опинитися в сильнішій позиції. Один з чиновників зазначив, що призначення спецпредставника зараз може послабити тиск на Москву саме в той момент, коли Україна починає перехоплювати ініціативу у війні.
- 20-й пакет санкцій проти Росії затвердили 23 квітня. Він став наймасштабнішим за останні два роки та охопив енергетичну сферу, тіньовий флот, військово-промисловий комплекс і сектор торгівлі та фінансів. Також санкції запровадили проти 60 компаній та 120 людей.