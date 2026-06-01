У Міжнародному реєстрі збитків зʼявляться 14 нових категорій. Хто зможе подати заяви

У Міжнародному реєстрі збитків зʼявляться 14 нових категорій, за якими громадяни, бізнес та держава зможуть фіксувати шкоду, якої завдала російська агресія з 24 лютого 2022 року.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Так, громадяни зможуть зафіксувати та в майбутньому отримати компенсацію за втрату доступу до медичної допомоги й освіти, додаткові економічні втрати та інші порушення міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни,

Для власників бізнесу відкриються такі категорії: втрата культурних об’єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки.

А держава зможе зафіксувати знищення обʼєктів культурної спадщини, екологічну шкоду, розкрадання природних ресурсів, гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення, на розмінування та очищення територій.

Заяви за новими категоріями до Реєстру можна буде подати, коли вони зʼявляться в «Дії». Наразі там відкрита вже 21 категорія.