ВАКС призначив заставу 900 тисяч гривень Прокопенку у справі про корупцію у Верховному суді

Прокопенка підозрюють в отриманні хабаря у $50 тисяч за рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у 2023 році у справі Полтавського гірничозбагачувального комбінату.

Водночас Прокопенко має прибувати за викликом слідчого, прокурора чи суду, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування зі свідками та здати документи для виїзду за кордон.

Це приблизно у 11,7 раза менше за суму, про яку просила прокуратура — 10,7 млн грн. Також суд відмовився призначити Прокопенку електронний браслет та заборонити залишати місце проживання.

Про це його адвокат Артем Крикун-Труш повідомив у коментарі «Бабелю».

Вищий антикорупційний суд призначив заставу 900 тис. грн судді у відставці Олександру Прокопенку у справі про корупцію у Верховному суді.

Справа про корупцію у Верховному суді

У травні 2023 року НАБУ та САП заявили, що викрили корупційну схему у Верховному суді. Серед фігурантів — тодішній голова Верховного суду Всеволод Князєв, якого спіймали на рекордному хабарі в $3 мільйони.

У НАБУ розповіли, що справа повʼязана з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничозбагачувальний комбінат. Жеваго купив комбінат у 2002 році, однак колишні акціонери підприємства вирішили оскаржити договір купівлі-продажу 40,19% акцій.

Спершу суд відмовив у задоволенні позову, але у 2022 році апеляція скасувала це рішення та визнала договір недійсним. Далі справа пішла у Верховний суд, який у квітні 2023 року вирішив залишити Жеваго 40% Полтавського ГЗК. Слідство стверджує, що бізнесмен підкупив суддів, щоб отримати це рішення.

У пресслужбі Костянтина Жеваго «Бабелю» повідомляли, що акціонер Ferrexpo не має стосунку до цієї ситуації, а інформація про те, що хабар могли давати люди, які діяли в інтересах бізнесмена, неправдива. Там заявляють, що Велика палата ВС прийняла ухвалу від 19 квітня 2023 року, якою визнала законним придбання компанією Ferrexpo Полтавського ГЗК у 2002 році, не в інтересах Жеваго, а «в інтересах великої, публічної компанії з поважними акціонерами, яка торгується на основному майданчику Лондонської фондової біржі».

19 травня НАБУ і САП оголосили нові підозри у справі про масштабну корупцію у Верховному суді: трьом чинним суддям та одному судді у відставці. Джерела «Бабеля» розповіли, що йдеться про про суддів Великої палати Ігоря Желєзного, Ірину Григорʼєву і Жанну Єленіну, а також про Олександра Прокопенка, який у відставці з 2024 року.

Уже 21 травня стало відомо, що Прокопенко 16 травня переоформив квартиру на сина — детектива НАБУ Богдана Прокопенка. У НАБУ відповіли, що цей детектив не входив до складу слідчої групи, яка розслідує справу, і не мав доступу до матеріалів справи. Бюро проводить службове розслідування.