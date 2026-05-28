Корупція у Верховному суді. Захист екссуді Прокопенка заперечує, що той мав розмову з Князєвим про участь у схемі

Захист судді у відставці Олександра Прокопенка заперечує, що він мав зустріч з ексголовою Верховного суду Всеволодом Князєвим, де той пропонував йому взяти участь у схемі.

Про це захисник Прокопенка розповів на засіданні ВАКС, на якому розглядали запобіжку для підозрюваного.

Прокопенка підозрюють в отриманні хабаря у $50 тисяч за рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у 2023 році у справі Полтавського гірничозбагачувального комбінату.

На суді його адвокат зачитав протоколи допиту Князєва, в якому той розповідав, що зустрівся з Прокопенком в період з 15 березня 2023 по 19 квітня 2023-го (точної дати він не памʼятає) і тоді запропонував йому проголосувати за рішення на користь Костянтина Жеваго. За словами Князєва, Прокопенко відповів, що подумає. Однак захист заперечує, що такі зустріч і розмова взагалі були.

Також захист звернув увагу на ще один факт: на допиті Князєв розповідав, як фасував хабар по чорних пластикових папках. Саме такі папки потім знайшли під час обшуків у двох інших підозрюваних — суддів Ірини Григорʼєвої та Жанни Єленіної. У Прокопенка такої папки не знайшли, каже захисник.

Крім того, за словами адвоката, Князєв на допиті розповідав, що вигадав розподіл хабарів між суддями — аби створити враження, що до схеми залучили більшу кількість суддів, ніж насправді.

Рішення про запобіжку для Прокопенка оголосять завтра. Прокурор просить заставу в 10,7 мільйона гривень.