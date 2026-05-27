Euractiv: У Єврокомісії визначили дату, коли запропонують почати переговори про вступ України

Також очікується, що інші переговорні кластери для України та Молдови відкриють у червні.

Комісія хоче це запропонувати на зустрічі міністрів Європи у Брюсселі в рамках Ради загальних справ. Це дозволить лідерам ЄС остаточно затвердити цей крок на засіданні Євроради через два дні після зустрічі.

Про це пише Euractiv з посилання на високопосадовця.

Європейська комісія хоче запропонувати відкрити перший кластер переговорів про вступ України та Молдови в ЄС 16 червня.

Які успіхи України на шляху до ЄС?

Україна активізувала співпрацю з ЄС 2014 року, після перемоги Революції гідності. Того ж року ВРУ та Європарламент синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. 1 вересня 2017 року вона набула чинності в повному обсязі. Курс на членство України в Євросоюзі та НАТО закріпили в Конституції з лютого 2019 року.

28 лютого 2022 року Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ у ЄС і висунула низку умов, які країна має виконати перед початком переговорів про вступ у Євросоюз. 23 червня лідери ЄС зібралися у Брюсселі на саміт, де надали Україні статус кандидата.

Наприкінці 2023 року Євросоюз дозволив почати переговори. Формально вони стартували у 2024-му, але процес сповільнився, зокрема через позицію тодішнього премʼєра Угорщини Віктора Орбана, який блокував відкриття переговорних кластерів.

У травні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував формат асоційованого членства без права голосу, але президент Володимир Зеленський відкинув цю ідею, заявивши, що членство України має бути повним і рівноправним.

Джерела «Бабеля» повідомляли, що перший кластер для вступу Україна розраховувала відкрити вже 26 травня, а решту — в червні.

26 травня The Guardian написав, що ЄС розглядає можливість тимчасово обмежити право вето для майбутніх держав-членів, щоб спростити процес розширення блоку.