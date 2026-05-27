В Ірані відновлюється інтернет, проте з обмеженнями

В Ірані вже добу відновлюється інтернет-звʼязок, проте діють обмеження.

Про це повідомила міжнародна неурядова організація NetBlocks, яка відстежує кібербезпеку й управління інтернетом.

Фільтрація стосується обміну повідомленнями та магазинів застосунків.

Доступ до мережі почали відновлювати 26 травня після 15:30, після того як країна була ізольована від нього на 2 093 години. Тоді ж міністр зв’язку Ірану Саттар Хашемі заявив, що інтернет повертатимуть поступово, а тривалі обмеження завдали серйозного удару по цифровій економіці, онлайн-бізнесу та сфері послуг.

Окрім того, через блекаут багато компаній втратили основні канали комунікації, а збитки перевищували $6 мільйонів на день.

Інтернет-блекаут в Ірані

Відключення почалося після масових антиурядових протестів у Ірані, які розгорталися наприкінці грудня 2025 року. Спочатку люди вийшли на вулиці через обвал валюти, зростання цін і скорочення доходів, а потім почали вимагати політичних змін, відставки керівництва, звільнення політичних вʼязнів і більшої свободи, зокрема прав для жінок.

Після атак США та Ізраїлю 28 лютого Рада національної безпеки Ірану ще більше посилила обмеження. Правозахисники вважають, що влада використовувала інтернет-блекаут не лише для контролю інформації, але й щоб приховати масштабні репресії проти протестувальників.

Попри формальні заборони платформ Instagram, X і YouTube в Ірані, багато жителів користуються ними через VPN-сервіси.