«Режим-зомбі». В Ірані масові заворушення, армія на вулицях, а влада вперше за майже пів століття опинилася на межі краху — переказуємо матеріал The Atlantic

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Сорок сім років тому Іран був монархією — країною правив шах Мохаммед Реза Пахлаві. Він орієнтувався на Захід, співпрацював зі США, модернізував економіку й армію, але водночас правив авторитарно. Частина суспільства — релігійні діячі, студенти, ліві — вважали його режим корумпованим, залежним від Америки й відірваним від народу. Саме тому в 1979 році в країні спалахнула революція. Іранські військові були готові розігнати протести силою, але їх зупинила Адміністрація президента США Джиммі Картера.

Американці сподівалися, що падіння шаха призведе до демократії. Поза тим Білий дім вів таємні перемовини з лідером ісламістів — аятолою Рухоллою Хомейні. Західні дипломати тоді вважали Хомейні таким собі «іранським Махатмою Ганді» — за аналогією з індійським лідером, який був символом мирного опору. Вони вірили, що Хомейні залишиться духовним наставником і не претендуватиме на реальну політичну владу. Але щойно шах залишив країну, Хомейні обманув і західних союзників, і власну опозицію. Замість обіцяної свободи він установив ісламську теократію — державу, де закони, політика й повсякденне життя підпорядковуються релігійним нормам. Відтоді Іраном фактично керує не президент, а верховний лідер — найвища духовна й політична фігура з необмеженими повноваженнями. Нині це наступник Хомейні — аятола Алі Хаменеї.

Протести в Тегерані проти шаха Мохаммеда Рези Пахлаві, 1 січня 1979 року. Getty Images Аятола Хомейні вітає натовп захоплених прихильників після повернення до Тегерану, 1 січня 1979 року. Getty Images Протести в Тегерані проти шаха Мохаммеда Рези Пахлаві, 1 січня 1979 року. Аятола Хомейні вітає натовп захоплених прихильників після повернення до Тегерану, 1 січня 1979 року. Getty Images

Новий режим тримався на кількох постулатах: Захід і США — це головні вороги, які десятиліттями «грабували» Іран, Ізраїль — це екзистенційна загроза, тому боротьба з ним є моральним обовʼязком, а ісламську революцію потрібно поширити на весь Близький Схід. Натомість релігійну владу вважали «чистішою» і чеснішою за будь-яку іншу. Ці ідеї дозволяли владі виправдовувати злидні, санкції та війни як «неминучу ціну за принципи». У країні існували різні політичні групи: поряд із радикалами були й помірковані політики, які намагалися домовлятися із Заходом і пропонували суспільству покращення життя. Ці «реформатори» частково втрачали вплив під тиском жорсткої внутрішньої політики, але продовжували формувати альтернативні думки серед населення.

У 2018 році США під керівництвом Дональда Трампа вийшли з ядерної угоди й запровадили максимальні санкції проти Ірану. Це значно послабило позиції поміркованих політиків, які сподівалися на діалог із Заходом, їхня головна ідея — «домовимося із США і почнемо жити краще» — провалилася. Це дало змогу радикалам у Тегерані на чолі з аятолою Хаменеї остаточно захопити владу.

Але наприкінці минулого року вперше за пів століття одночасно зійшлися майже всі умови, за яких режим може впасти повністю: фінансова криза, розділені еліти, різноманітна опозиційна коаліція, переконливий наратив опору та сприятлива міжнародна обстановка.

Національна валюта стала щоденним показником національного відчаю

Іран, країна з населенням 92 мільйони людей, десятиліттями був ізольований від світової фінансової системи. Сьогодні його державна скарбниця порожня, а національна валюта — ріал — перебуває у «вільному падінні». Вона стала не стільки засобом обміну, скільки щоденним показником національного відчаю: лише за рік ріал втратив понад 80% вартості щодо долара. Для порівняння: якщо у 1979 році за один долар давали 70 ріалів, то тепер — майже півтора мільйона.

Цей обвал спровокував катастрофічну інфляцію, яка перевищує 50% загалом, а на продукти харчування сягнула 70% — це один із найвищих показників у світі. Для порівняння, в американській політиці навіть 3% зростання цін зазвичай призводять до зміни уряду.

Водночас економічний крах стер класові межі: він однаково сильно вдарив як по бідних, так і по заможних іранцях та впливових базарних торговцях. Окрім інфляції, країну роз’їдають корупція, погане управління та масовий відтік освічених людей за кордон. Молодь не може знайти роботу або працює не за фахом. Старші люди дізнаються, що їхні пенсійні фонди фактично порожні. Санкції знову посилилися, а ціни на нафту за рік впали на 20%. Через це Іран змушений продавати нафту Китаю з величезною знижкою. У повсякденному житті це означає постійні відключення електрики та обмеження водопостачання. Для багатьох іранців держава перестала виконувати навіть базові функції.