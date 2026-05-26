FT: Половина країн вийшли з чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України

Кількість країн, які беруть участь в ініціативі із закупівлі боєприпасів для України, зменшилася вдвічі після того, як премʼєром Чехії став Андрей Бабіш.

Про це президент Чехії Петр Павел сказав виданню Financial Times.

За його словами, зараз лише девʼять країн фінансують цю ініціативу проти 18 минулого року. Ініціатива продовжує працювати, але внески роблять лише ці девʼять країн, що викликає занепокоєння щодо майбутнього ініціативи.

У рамках чеської ініціативи з 2024 року Україна отримала понад чотири мільйони артилерійських снарядів великого калібру. За словами Павела, програма закриває до 50% усіх потреб України у боєприпасах великого калібру, альтернативи їй наразі немає.

Президент Чехії вважає, що майбутнє ініціативи має бути серед питань, що обговорюватимуться на липневому саміті НАТО в Анкарі.

В офісі чеського президента не назвали конкретних країн, які вийшли з ініціативи. Проте неназваний західний військовий чиновник сказав FT, що Німеччина та деякі скандинавські країни лишаються серед учасників.

За словами чиновника, скорочення кількості учасників пов’язане з тим, що «деякі країни зараз вважають дивним платити за те, що навіть не має належної підтримки керівних політиків країни-лідера».

Чинний прем’єр Чехії Андрей Бабіш під час передвиборчої кампанії погрожував скасувати снарядну ініціативу для України. Він критикував її за нібито відсутність прозорості щодо використання коштів.

У коментарі для FT чеський прем’єр пояснив, що його уряд надає пріоритет державному фінансуванню для громадян Чехії на тлі труднощів домогосподарств з оплатою рахунків за електроенергію після конфлікту в Ірані, а не підтримці України.

Головний виконавчий директор компанії Czechoslovak Group, яка виробляє боєприпаси для ініціативи, Міхал Стрнад сказав, що ініціатива «не померла, вона все ще працює, але трохи повільно». На його думку, ще зарано прогнозувати, чи отримає Київ зрештою менше снарядів, бо деякі країни тепер можуть використовувати альтернативні канали для поставок.

«Деякі країни-донори фактично заявили, що вони більше не зацікавлені у фінансуванні [ініціативи], тому вони купують безпосередньо у нас або в інших постачальників», — сказав Стрнад.

Що відомо про чеську ініціативу

У лютому 2024 року Чехія оголосила, що знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але їх треба викупити. Країна закликала союзників докластися грошима до цієї ініціативи — її підтримали Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва та інші країни.

Уже в березні МЗС Чехії повідомило, що снарядів у межах ініціативи може бути більше — від 1,5 мільйона. Перші 180 тисяч боєприпасів Чехія законтрактувала в середині квітня.