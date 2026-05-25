Українські дрони вдарили по нафтобазі «Белець» у Брянській області

Українські підрозділи в ніч на 25 травня вдарили по нафтобазі «Белець» в Унечі (Брянська область). Наслідки уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Також українські воїни вдарили по складах з боєприпасами у Криму і на Донеччині та по артилерійському складу.
Під ударом опинилися й склад матеріально-технічних засобів, російський комунікаційний вузол та особовий склад у Запорізькій та Донецькій областях.
- Ще українські дрони в ніч проти 24 травня атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Второво» у Владимирській області Росії. Вона забезпечує паливом великі нафтобази навколо Москви та аеропорти «Шереметьєво», «Домодєдово» і «Внуково».