Українські дрони вдарили по нафтобазі «Белець» у Брянській області

Українські підрозділи в ніч на 25 травня вдарили по нафтобазі «Белець» в Унечі (Брянська область). Наслідки уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Також українські воїни вдарили по складах з боєприпасами у Криму і на Донеччині та по артилерійському складу.

Під ударом опинилися й склад матеріально-технічних засобів, російський комунікаційний вузол та особовий склад у Запорізькій та Донецькій областях.