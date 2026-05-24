Дрони СБУ атакували важливу перекачувальну станцію РФ, яка забезпечує пальним Московський регіон

Українські дрони в ніч проти 24 травня атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Второво» у Владимирській області Росії.

Операцію провели фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України.

«Второво» є важливим вузлом у системі магістральних нафтопродуктопроводів. Станція перекачує сировину (переважно дизельне пальне) з нафтопереробних заводів центральної частини РФ до експортних портів і внутрішніх споживачів.

Зокрема, вона забезпечує паливом великі нафтобази навколо Москви та аеропорти «Шереметьєво», «Домодєдово» і «Внуково».

Внаслідок атаки безпілотників на обʼєкті спалахнула масштабна пожежа площею 800 м².