У Росії на танкері, що прибув з бельгійського порту, виявили міни

У Росії на танкері, що прибув в Усть-Лугу з бельгійського порту Антверпен, виявили міни.

Про це пише Reuters.

В Усть-Лузі на танкер планували завантажити скраплений газ, після чого він мав вирушити в турецький порт Самсун.

Слідчий комітет Росії повідомив, що під час огляду танкера «Арреніус» на корпусі виявили кілька магнітних мін, які були виготовлені в одній з країн НАТО. Їх знешкодили.

За попередніми даними слідства, міни не могли встановити в територіальних водах РФ.

Офіційна представниця Слідчого комітету РФ Світлана Петренко для російських медіа заявила, що у звʼязку з інцидентом слідчі порушили кримінальну справу про замах на теракт і незаконний обіг вибухівки.