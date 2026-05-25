У Росії на танкері, що прибув з бельгійського порту, виявили міни

У Росії на танкері, що прибув в Усть-Лугу з бельгійського порту Антверпен, виявили міни.
Про це пише Reuters.
В Усть-Лузі на танкер планували завантажити скраплений газ, після чого він мав вирушити в турецький порт Самсун.
Слідчий комітет Росії повідомив, що під час огляду танкера «Арреніус» на корпусі виявили кілька магнітних мін, які були виготовлені в одній з країн НАТО. Їх знешкодили.
За попередніми даними слідства, міни не могли встановити в територіальних водах РФ.
Офіційна представниця Слідчого комітету РФ Світлана Петренко для російських медіа заявила, що у звʼязку з інцидентом слідчі порушили кримінальну справу про замах на теракт і незаконний обіг вибухівки.
