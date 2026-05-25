ВАКС обрав запобіжку судді, яка фігурує у справі про корупцію у Верховному суді на користь Констянтина Жеваго

Вищий антикорупційний суд призначив заставу для судді Жанни Єленіної у три мільйони гривень. Вона фігурує у справі про корупцію у Верховному суді на користь Костянтина Жеваго.

Про це повідомили у ВАКС.

Єленіній також заборонили виїжджати за межі Київської та Житомирської областей та спілкуватися з іншими підозрюваними. Жінку підозрюють в отриманні $50 тисяч хабаря — ці гроші у судді знайшли під час обшуку.

Ще одному фігуранту справи — судді у відставці Олександру Прокопенку запобіжний захід сьогодні не обрали, суд оголосив перерву. Прокурор просив для нього заставу в 10,7 млн грн. Його теж підозрюють у хабарі на $50 тисяч.