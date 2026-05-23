Ебола в ДР Конго поширюється швидше, ніж за нею встигають медики. Сусідні країни ввели прикордонний контроль

Ебола поширюється швидше, ніж служби реагування можуть її відстежити на сході Демократичної Республіки Конго. Там медичним працівникам вдалося звʼязатися ледве з кожним пʼятим контактом, який виявили протягом дня.

Про це пише Bloomberg.

21 травня Міністерство охорони здоровʼя Демократичної Республіки Конго повідомило про 83 підтверджені випадки зараження, 746 підозрюваних випадків і 1 603 виявлених контакти. Однак 22 травня відомство повідомило, що медики змогли діагностувати лише 342 контакти того дня — приблизно 21% від загальної кількості людей, які перебували під наглядом.

Ці цифри свідчать про те, що реагування відстає від спалаху, навіть попри те, що уряди та міжнародні організації посилюють надзвичайні заходи. Спалах зараз поширився на три провінції. Два випадки підтвердили на початку тижня в сусідній Уганді.

Зараз представники охорони здоровʼя намагаються відстежити тисячі людей, які могли заразитися, коли інфекція поширювалася через віддалені гірничодобувні райони та міські центри, населення яких перевищує 700 тисяч людей.

22 травня Всесвітня організаці охорони здоровʼя оголосила ризик поширення хвороби в ДРК як «дуже високий», а в сусідній Уганді як «високий». Уганда посилила прикордонний контроль і призупинила пасажирське транспортне сполучення з Конго. Руанда також посилила заходи перевірки та заявила, що відмовлятиме у вʼїзді більшості іноземних мандрівників, які нещодавно відвідали ДР Конго, а мешканці країни, які повертаються, зіткнуться з обовʼязковим карантином.

Спалах розгортається в одному з найбільш нестабільних регіонів світу, де озброєні групи контролюють великі території, дороги погані, а мільйони людей переміщуються між шахтарськими таборами, містами та сусідніми країнами. Альянс, до складу якого входять повстанці M23, яких підтримує Руанда, оголосив у пʼятницю про створення власної структури реагування на Еболу на контрольованій ним території, закликаючи громади співпрацювати з медичними працівниками та уникати політизації спалаху.

Спалах Еболи в ДР Конго

Перший випадок захворювання людини вірусом Ебола був зареєстрований на території сучасної ДР Конго в 1976 році. Смертність під час перших спалахів сягала 90%. Завдяки появі вакцини від штампу Ебола-Заїр ця цифра зараз скоротилася майже до 40%.

Найбільший спалах вірусу Ебола за кількістю інфікованих стався у 2014—2016 роках у Західній Африці. Кількість жертв перевищила 11 тисяч. У 2014 році журнал Time назвав борців з лихоманкою Ебола «Людиною року».

ВООЗ 17 травня 2026 року оголосила про новий спалах лихоманки Ебола в ДH Конго та Уганді (тоді було відомо про 80 смертей, а 19 травня місцева влада оголосила, що померла 131 людина). Організація назвала епідемію лихоманки надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення. Причиною є те, що від цього штаму — Ебола-Бундібугйо — немає вакцини.

Тоді ж ВООЗ порадила країнам-сусідкам ДР Конго активувати свої національні механізми управління стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями, а також проводити прикордонний скринінг та скринінг на головних внутрішніх дорогах.

Нинішній спалах — 17-й в історії ДР Конго, усі попередні, окрім одного, спричинив штам Заїр.