Європу накриє перша хвиля аномальної спеки: в Іспанії прогнозують до +38 °C

Європу найближчими днями накриє перша масштабна хвиля спеки цього сезону. У низці країн температура буде на 5—11 градусів вищою за кліматичну норму.

Про це пише Bloomberg.

Причиною різкого потепління синоптики називають потужний антициклон — так званий тепловий купол, який утримує гаряче повітря над регіоном і сприяє його нагріванню біля поверхні землі.

Особливо відчутною спека буде у Британії. У Лондоні до вихідних прогнозують до +32 °C, що нетипово для кінця травня. У Франції температура в Парижі підніметься приблизно до +31 °C. Найспекотніше буде в Іспанії — у деяких районах синоптики прогнозують до +38 °C.

Метеорологи пов’язують ранню хвилю спеки зі зміною клімату. За їхніми словами, у Європі періоди екстремального тепла стають тривалішими та починаються раніше, ніж у попередні роки.

Додатково ситуацію погіршує пересихання ґрунтів: суха земля гірше утримує вологу, через що температура зростає ще швидше, а ймовірність дощів зменшується.

Після періоду гроз і нестабільної погоди в Європі очікують сухі та сонячні дні. Водночас через слабкий вітер у Франції та Німеччині тимчасово може знизитися виробництво електроенергії на вітрових електростанціях.