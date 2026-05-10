Іспанія розширює мережу кліматичних укриттів на тлі збільшення кількості смертей через спеку

Іспанія розширює мережу кліматичних укриттів — спеціальних прохолодних просторів, де люди можуть перечекати періоди сильної спеки. Смертність від високих температур у країні зростає.

Про це пише Euronews.

Кліматичні укриття облаштовують у бібліотеках, музеях, спортивних центрах, державних установах і торгових комплексах. У таких приміщеннях є кондиціонери, місця для відпочинку та безплатна вода.

Насамперед вони розраховані на літніх людей, немовлят і людей із хронічними захворюваннями, які не можуть охолодитися вдома. Частину урядових будівель також використовуватимуть як тимчасові укриття від спеки.

Система вже працює в кількох регіонах країни, зокрема в Каталонії, Країні Басків та Мурсії. У самій Барселоні відкрили близько 400 таких пунктів.

Посилити заходи владу змусили рекордні хвилі спеки. Торік в Іспанії протягом 16 днів температура сягала 45°C. У 2025 році в країні зафіксували понад 150 тисяч смертей, пов’язаних зі спекою, — більш як 10 тисяч з них були наслідком тривалого впливу високих температур.

Резонансною в країні стала смерть 51-річної Монтсе Агілар — прибиральниці вулиць у Барселоні. Жінка втратила свідомість під час роботи на спеці близько 35°C і згодом померла. Після цього в місті пройшли протести з вимогою посилити захист робітників, які працюють просто неба.

Найбільше від спеки страждають люди, старші за 65 років. Саме вони становили більшість серед померлих через високі температури в Іспанії у 2015–2023 роках.