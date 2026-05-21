Лукашенко каже, що Білорусь не планує втягуватися у війну проти України. Але Зеленський порадив йому «бути в тонусі»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна може вступити у війну проти України лише в одному випадку — якщо на її територію «буде вчинено агресію».

Заяву Лукашенка передає білоруське агентство БелТА.

«Якщо й будемо ми втягнуті у війну, зокрема якщо це буде проти України, то лише в одному випадку — якщо вони вчинять проти нас агресію. Ми втягуватися у війну в Україні не збираємося. У цьому немає жодної необхідності. Ні цивільної, ні військової», — сказав Лукашенко журналістам на пресконференції після спільних ядерних тренувань з Росією.

Він також додав, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським «у будь-якій точці» України чи Білорусі для обговорення проблем двосторонніх відносин.

На тлі заяв Лукашенка Зеленський опублікував відео з візитом до Славутича, що у Чернігівській області, де розповів про розбудову фортифікацій на Чернігівсько-Київському напрямку.

Зеленський вкотре повторив, що Росія дуже хоче більше втягнути Білорусь у війну. Але Україна має спроможності для зміцнення і змогу «превентивно працювати щодо російських територій», зокрема Брянської області, звідки теж можливі провокації.

Президент України порадив керівництву Білорусі «бути в тонусі» — тобто «відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України».

«Ми пам’ятаємо, що у 22-му році наступ був і з території Білорусі також. Ми не забудемо цього. Українські Сили оборони, Сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати, відповідати справедливо, безумовно», — сказав Зеленський і додав, що кожна далекобійна санкція України — це аргумент, «щоб дехто не думав втягуватись у війну».

Заяви Лукашенка прокоментували також в Офісі президента. Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин сказав, що його слова «нічого не значать», і додав, що варто слідкувати за діями білоруського лідера.

«Лукашенко має звичку трохи тупувато придумувати постфактум, звідки на нього «готувався напад». Про що тут говорити», — відповів журналістам Литвин.

Загроза з Білорусі

17 квітня Зеленський заявив, що на прикордонні Білорусі розбудовують дороги до території України та налагоджують артилерійські позиції. 2 травня Зеленський казав, що Україна «зафіксувала доволі специфічну активність» з боку Білорусі на кордоні, але запевнив, що все фіксується і контролюється.

Уже 15 травня, після наради з керівниками Генштабу ЗСУ, ГУР МО, Служби зовнішньої розвідки та СБУ, президент України повідомив, що росіяни продовжують спроби втягнути Білорусь у війну проти України та планують ракетно-дронові удари по українських «центрах ухвалення рішень».

Зокрема, Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь і на північ від Білорусі — або на Чернігівсько-Київському напрямку, або проти однієї з країн НАТО. Зеленський доручив військовим посилити відповідний напрямок і представити план реагування.

18 травня Білорусь розпочала спільні з Росією навчання із застосування ядерної зброї. Згодом стало відомо, що в рамках цих навчань Росія перемістила ядерні боєприпаси до Білорусі.

На тлі цього СБУ анонсувала посилені перевірки на півночі України. Військові перевірятимуть громадян та автомобілі, а також оглядатимуть територію, щоб не допустити диверсій.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році російські війська заїжджали на територію України зокрема і з території Білорусі. Також з її території здійснювалися ракетні удари по українських містах і селах.