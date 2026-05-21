Справа про прикриття «порноофісів». Пʼятьох підозрюваних узяли під варту

Печерський районний суд Києва відправив під варту п’ятьох фігурантів справи про «порноофіси» та корупцію в поліції.

Про це повідомляють Офіс генпрокурора та «Суспільне» із зали суду.

За даними слідства, посадовці поліції та наближені до них люди за хабарі забезпечували безперешкодну роботу приміщень, які незаконно створювали та поширювали через інтернет порнографічні відео.

Чотирьом посадовцям Нацполіції та ймовірному посереднику суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави:

начальнику управління поліції Івано-Франківщини Сергію Безпальку — 7 мільйонів гривень;

— 7 мільйонів гривень; його заступнику Володимиру Яцюку і першому заступнику начальника слідчого управління поліції Тернопільщини Андрію Ткачику — по 5 мільйонів гривень;

і першому заступнику начальника слідчого управління поліції Тернопільщини — по 5 мільйонів гривень; заступнику керівника поліції Житомирщини Іллі Гулеватому — 1,16 мільйона гривень;

— 1,16 мільйона гривень; водію одного з заступників міністра внутрішніх справ Володимиру Воробею — 8 мільйонів гривень.

Напередодні під час обшуків у фігурантів вилучили елітні авто та 22,6 мільйона гривень готівки.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло людей, які могли бути причетні до корупційного прикриття незаконної діяльності.

Що відомо про справу

20 травня СБУ, працівники департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції та прокурори Офісу генпрокурора провели обшуки в обласних управліннях Нацполіції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях.

За даними слідства, керівництво поліції в цих регіонах забезпечувало безперешкодну роботу приміщень, які незаконно створювали та поширювали порноконтент.

Правоохоронці стверджують, що посередником у схемі був водій одного з заступників міністра внутрішніх справ України. Використовуючи зв’язки, він домовлявся з посадовцями про невтручання в роботу «порноофісів».

Розмір хабаря становив $20 тисяч щомісяця для керівництва регіонального підрозділу поліції, ще $5 тисяч отримував посередник. Також задокументували передачу $40 тисяч посадовцю з іншої області.

Згодом Нацполіція відсторонила чотирьох працівників поліції, які фігурують у цій справі, а водія заступника голови МВС звільнили.