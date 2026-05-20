Обшуки у трьох обласних управліннях поліції проводили у справі про «порноофіси». Затримали одного з начальників поліції області

СБУ, працівники департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції та прокурори Офісу генпрокурора зранку 20 травня провели обшуки в обласних управліннях Нацполіції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях. Це робили у справі про прикриття «порноофісів».
Про це повідомляють генпрокурор Руслан Кравченко, СБУ та Національна поліція.
За даними слідства, керівництво поліції в цих регіонах забезпечувало безперешкодну роботу приміщень, які незаконно створювали та поширювали через інтернет порнографічні відео.
Правоохоронці стверджують, що посередником у схемі був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ України. Використовуючи зв’язки, він домовлявся з посадовцями про невтручання в роботу «порноофісів».
Розмір хабаря становив $20 тисяч щомісяця для керівництва регіонального підрозділу поліції. Ще $5 тисяч отримував посередник. Також задокументували передачу $40 тисяч посадовцю з іншої області. Сьогодні затримали:
- начальника управління поліції Івано-франківщини (цю посаду обіймає Сергій Безпалько) та його заступника;
- першого заступника начальника управління поліції Тернопільщини;
- заступника начальника управління поліції Житомирщини;
- водія автогосподарства «Центру обслуговування підрозділів МВС», який був посередником.
Їм усім повідомили про підозру в хабарництві (ст. 368 КК України).
- Також від ранку в соцмережах почала ширитись інформація про нібито відставку начальника Нацполіції Івана Вигівського і начальника Київського міського управління Дмитра Шумейка. Директорка департаменту комунікацій МВС Марʼяна Рева в коментарі «Бабелю» повідомила, що жодних відставок немає.