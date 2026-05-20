Водія заступника голови МВС, який фігурує у справі про прикриття «порноофісів», звільнили

Водія Центру обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, який фігурує у справі про прикриття «порноофісів», звільнили.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Там додали, що повною мірою сприяють проведенню досудового розслідування.

Раніше правоохоронці повідомляли, що у цій справі затримали водія одного із заступників міністра внутрішніх справ України. За версією слідства, він діяв як посередник між усіма учасниками схеми. Використовуючи зв’язки, водій домовлявся з посадовцями про невтручання в роботу «порноофісів».

Крім нього, сьогодні затримали начальника управління поліції Івано-Франківщини (цю посаду обіймає Сергій Безпалько) та його заступника, першого заступника начальника управління поліції Тернопільщини та заступника начальника управління поліції Житомирщини. Їм усім повідомили про підозру в хабарництві.