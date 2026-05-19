Керівник ЦПК Шабунін завершив службу в ЗСУ за станом здоровʼя

Керівник Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін залишає службу у ЗСУ за станом здоровʼя — він втратив більшу частину зору.

Про це він написав у Telegram.

«Мою службу завершено. Втративши більшу частину зору, я залишаю ЗСУ, куди добровільно мобілізувався в перший день великої війни. Більше чотирьох років у Силах оборони: половину з них — на Харківщині та сході (зокрема в Дружківці), решту — у Харкові та Києві», — написав він.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Telegram / Шабунін

Шабунін сказав, що наказ про його демобілізацію підписали кілька днів тому. За його словами, він уже вдома.

Керівник ЦПК планує побути з родиною, вирішити проблеми із зором і повернутися до роботи в центрі.