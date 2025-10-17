Суд продовжив запобіжний захід антикорупціонеру Шабуніну

Печерський суд продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.
Про це повідомив Центр протидії корупції.
До 2 листопада па Шабуніна покладено такі обовʼязки:
- прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора;
- не відлучатися з місця, де несе службу, за винятком виконання завдань;
- утримуватись від спілкування з працівниками НАЗК (зокрема колишніми), колишнім командиром Віктором Юшком і представниками частини;
- не відвідувати будівлю НАЗК;
- здати паспорт для виїзду за кордон.
Справа Шабуніна
11 липня Віталію Шабуніну повідомили про підозру в ухиленні від проходження військової служби й у шахрайстві.
За кілька годин до оголошення підозри правоохоронці провели обшуки за місцем служби Шабуніна в Чугуївському районі Харківської області та в його помешканні. Сам очільник ЦПК у відповідь на підозру й обшуки заявив, що президент Володимир Зеленський крокує в бік корупційного авторитаризму.
Печерський районний суд 15 липня обрав запобіжний захід Шабуніну у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.
16 липня ДБР провело обшуки в помешканні загиблого льотчика Андрія «Джуса» Пільщикова — у цій квартирі раніше жив Шабунін.
13 серпня у справі оголосили підозру командиру Шабуніна Віктору Юшку. Його підозрюють у пособництві підлеглому в ухиленні від служби й у зловживанні службовим становищем.