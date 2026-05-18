Круїзний лайнер з хантавірусом прибув до Роттердаму

Круїзний лайнер MV Hondius, на борту якого спалахнув хантавірус, прибув у порт міста Роттердам (Нідерланди).

Про це пише ABC News.

Там судно пройде повну дезінфекцію. На лайнері перебували 25 людей і двоє медиків. Серед екіпажу, що залишився на борту, четверо українців.

Після прибуття у Роттердам членів екіпажу та тих, кого не зможуть швидко репатріювати, тимчасово залишать у Нідерландах на період карантину в спеціально побудованих для цього контейнерах.

Хантавірус на лайнері MV Hondius

Лайнер MV Hondius під прапором Нідерландів вирушив у тритижневий круїз з Аргентини. На судні було 170 пасажирів з 23 країн і 71 член екіпажу, зокрема пʼятеро українців.

Раптово на кораблі помер нідерландець, а згодом і його дружина. Наразі відомо вже про три смертельних випадки.

На борту лайнера зафіксували хантавірус — це рід вірусів, який переносять гризуни. У людей він вражає легені та нирки. За симптомами вірус нагадує грип, але може спричинити смертельні ускладнення. У ВООЗ припускають, що спалах хвороби стався через тісний контакт між людьми.

10 травня круїзний лайнер MV Hondius прибув до порту Гранаділья на острові Тенерифе (Канарські острови, Іспанія). Там він став на якір для евакуації пасажирів і частини екіпажу. Пасажири пройшли тестування, після чого їх доправили на берег на невеликих човнах, а потім довезли автобусами до аеропорту. Інших направили на батьківщину лайнера — в Нідерланди.

Європейське агентство охорони здоровʼя повідомило, що всі пасажири лайнера вважаються контактами високого ризику.