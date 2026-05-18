США продовжили виняток для санкцій на російську нафту (Оновлено)

США вирішили продовжити виняток для санкцій на російську нафту, яку перевозять морем.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Термін дії цього винятку сплив 16 травня. Джерела агентства кажуть, що його продовжать ще на 30 днів.

Оновлено (20:00) Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив, що США продовжили виняток із санкцій на російську нафту, яка застрягла в морі, ще на 30 днів.

За його словами, таким чином США допоможуть країнам, у яких є проблеми з енергетикою, а також зменшать можливість Китаю накопичувати нафту зі знижкою. Конкретні ліцензії видаватимуть країнам за потреби.

Що передувало

13 березня США на 30 днів скасували санкції на купівлю російської нафти, яка застрягла в морі. Йдеться про нафту, завантажену на судна станом на 12 березня. Ліцензія дозволяла ці поставки до 11 квітня.

США тоді пояснювали, що рішення ухвалили на тлі росту цін через війну в Ірані — щоб сприяти стабільності на світових енергетичних ринках і утримати низькі ціни.

15 квітня, коли минув місяць і санкції відновилися, міністр фінансів США Скоттт Бессент заявляв, що США не продовжуватимуть послаблення. Проте 18 квітня Мінфін США продовжив їх до 16 травня.

Згодом Бессент заявив, що його про це попросили понад десять найбідніших і найвразливіших в енергетичному плані країн. Він також вважає, що послаблення санкцій, навпаки, дає Росії менше можливості заробити. Логіка така: зараз ціна на нафту близько $100 за барель, а без цих послаблень була б $150 за барель, і тоді Росія могла б продавати іншу свою нафту за значно вищими цінами.