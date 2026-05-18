Українські підрозділи вдарили по російському протидиверсійному катеру в Дагестані

Українські війська вдарили по російському протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська (Дагестан).
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Такі катери охороняють місця базування кораблів і використовуються проти диверсійних груп.
Також під удари потрапили пункти управління російськими БпЛА в Донецькій, Харківській, Запорізькій областях та в Брянській області РФ. Окремо поцілили по місцях скупчення російських військових у Донецькій та Херсонській областях.
У Генштабі також підтвердили результати попередніх атак: 17 травня в Криму атакували вузол зв’язку, на окупованій Луганщині — ЗРК «Тор-М2», а на Донеччині — ешелон із пальним. За день до того на аеродромі «Єйськ» у РФ знищили вертоліт Ка-27 та літак Бе-200, а в Брянській області — атакували станцію контролю повітряного простору.
- Ще 17 травня під ударом була Москва і область, а саме: завод «Ангстрем», Московський НПЗ, нафтоперекачувальна станція «Солнєчногорська» та нафтоперекачувальна станція «Володарське». Окрім того, під прицілом був аеродром «Бельбек» в окупованому Криму, де дрони СБУ атакували комплекс «Панцир-С2», ангар із радаром до С-400, системи керування БпЛА «Оріон» і «Форпост», пункт передачі даних і диспетчерську вишку з ангаром.