США не продовжили послаблення щодо російської нафти — санкції відновились, але все може змінитись

США не продовжили послаблення проти російської сирої нафти, що застрягла в морі. Міністерство фінансів США 13 березня видало 30-денний дозвіл на продаж через зростання цін на нафту, спричинене війною на Близькому Сході і блокадою Іраном Ормузької протоки.

15 квітня, коли місяць вже минув і санкцій відновилися, міністр фінансів США Скоттт Бессент заявляв, що США не продовжуватимуть послаблення. Проте 18 квітня Мінфін США продовжив їх до 16 травня.

Згодом Бессент заявив, що його про це попросили понад десять найбідніших і найвразливіших в енергетичному плані країн. Він також вважає, що послаблення санкцій, навпаки, дає Росії менше можливості заробити. Логіка така: зараз ціна на нафту близько $100 за барель, а без цих послаблень була б $150 за барель, і тоді Росія могла б продавати іншу свою нафту за багато вищими цінами.

Тому Bloomberg пише, що як і у квітні, лобіювання з боку азійських партнерів США (таких як Індія і Філіппіни) все-таки може спонукати Білий дім поновити послаблення. Наразі ціна нафти марки Brent сягає майже $110 за барель. Напередодні війни між США, Ізраїлем та Іраном вона була близько $65 за барель.