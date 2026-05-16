В Україні та Молдові стверджують, що росіяни хочуть залучити мешканців Придністровʼя до війни

Президент Володимир Зеленський та премʼєр Молдови Александру Мунтяну стверджують, що росіяни хочуть залучити до війни в Україні жителів Придністровʼя. Так вони відреагували на рішення Путіна спростити механізм видачі російського громадянства жителям регіону.

Про це повідомив президент України у вечірньому зверненні, а також пише NewsMaker.

За словами Зеленського, Росія шукає нових солдатів, бо громадянство означає військовий обовʼязок перед країною. Він стверджує, що водночас РФ хоче позначити цей регіон як свій. Президент доручив МЗС України звернутися до Молдови з цього питання.

Зі свого боку Мунтяну закликав мешканців Придністровʼя бути обережними та не забувати про обовʼязки громадянства. Поки у країні обговорюють, як діяти.

«Російський паспорт стає паспортом країни-агресора, яку не приймають за столом цивілізованого світу. Я думаю, що рішення Кремля повʼязане зі спробою залучити на фронт якнайбільше солдатів, враховуючи, що останнім часом темпи набору знизилися», — заявив премʼєр.