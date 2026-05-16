Путін підписав указ про спрощене надання російського громадянства жителям невизнаного Придністров’я на території Молдови.

Про це повідомили російські пропагандистські медіа.

За указом повнолітні мешканці регіону зможуть отримати громадянство РФ за спрощеною процедурою. Для цього їм не потрібно буде проживати в Росії протягом п’яти років, підтверджувати знання російської мови, історії чи законодавства.

Також документ можуть отримати люди без громадянства, які проживають у Придністров’ї. У Кремлі заявили, що ухвалили рішення для «захисту прав і свобод людини».

Йдеться про жителів самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки — невизнаного сепаратистського утворення на території Молдови, яке існує з 1990 року. Після збройного конфлікту на початку 1990-х років регіон фактично перейшов під контроль сепаратистів за підтримки російської армії.

Жодна країна-член ООН не визнає Придністров’я незалежною державою. Столицею утворення є Тирасполь. У регіоні офіційно використовують російську, румунську та українську мови.