ОП: Росія хоче створити буферну зону на Вінниччині

Російська армія хоче створити буферну зону на Вінниччині з боку невизнаного Придністров’я. Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів, що такі плани у Кремля зʼявилися вперше, проте поки він не бачить у росіян достатніх сил для цього.
Про це Паліса повідомив в інтервʼю для «РБК-Україна».
За словами бригадного генерала, армія РФ також планує створити буферні зони на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині.
Паліса розповів, що у 2026 році основна увага росіян зосередиться на Донбасі та, за сприятливих умов, на Олександрівському і Запорізькому напрямках.
Також він наголосив, що військові РФ не відмовляються від ідеї захопити Запоріжжя, Херсонщину, а в майбутньому й Миколаївщину та Одещину.
- 5 квітня 2026 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що росіяни також хочуть створити буферну зону на Дніпропетровщині.
- Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог у травні 2025-го казав, що Україна теж запропонувала створити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо фронту. Проте президент Володимир Зеленський тоді відповів, що ця ідея вже «не жива», адже незрозуміло, звідки рахувати цю лінію, а відведення на 15 км може призвести до втрати Херсону.
- На противагу російським планам, європейські союзники України обговорювали свій варіант буферної зони. Йшлося про 40-кілометрову буферну зону між російськими та українськими позиціями як частину мирної угоди. Однак деякі країни тоді побоювались, що буферна зона лише наразить на повторне вторгнення або нові атаки на українські міста.